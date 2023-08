Lade l'île de la Réunion est une période importante et complexe de son histoire, marquée par l'exploration, l'exploitation et le développement économique. L'île fut découverte par lesau début du XVIe siècle, mais ce n'est qu'en 1642 que lesen prirent possession. Ils la nommèrent "Île Bourbon" en l'honneur de la famille royale française et l’utilisèrent comme escale de la Compagnie Française des Indes orientales sur la route des Indes.Au XVIIIe siècle, lase démocratise sur l’île, qui constitue dès lors une véritable colonie. Plus tard, elle est réaffectée à l’industrie de la, faisant de l’île de la Réunion une des principales colonies sucrières.Pour réaliser le travail dans les cultures, les colons français importèrent un grand nombre d'esclaves d'Afrique et de Madagascar. L’esclavage sera abolli en 1848 avant d’être remplacé par l’engagisme dans les années 1930.Après la révolution française, l’Île Bourbon fut renommée, puis “Île Bonaparte” avant de redevenir l’Île de la Réunion à la chute de Napoléon.En 1946, l'île de la Réunion devint un département français d'outre-mer , un statut qui intégrait pleinement l'île dans la République française et offrait aux habitants les mêmes droits et avantages que ceux de la métropole.La colonisation de l'île de la Réunion a laissé un. Elle a façonné l'économie, la société et la culture de l'île, créant un mélange unique de traditions et d'influences qui continue à définir la Réunion aujourd'hui.