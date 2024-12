Osez l’Alaska en 2025 !

Vous êtes prêts à vous laisser tenter par l’aventure et vous ne pouvez plus attendre ? Nous vous avons concocté une petite sélection de films, livres et reportage pour vous immerger dans cette destination unique en amont de votre voyage :



● Films



"L'appel de la forêt" de Chris Sanders : ce film adapté du célèbre roman de Jack London, "The Call of the Wild", suit l’histoire de Buck, un chien domestique qui part à l’aventure dans le Yukon et l’Alaska. Un excellent moyen de découvrir les paysages qui vous attendent lors de votre voyage !



"Into the Wild" de Sean Penn : ce film raconte l’histoire de Christopher McCandless, un jeune homme qui quitte la société pour vivre en pleine nature, au cœur de l’Alaska. Le film est une magnifique ode à l’aventure, à la quête de liberté et à la beauté de l’Alaska sauvage.



● Documentaires & Reportages



"Wild Alaska" du National Geographic : cette série documentaire de trois épisodes explore la faune et la flore uniques de l’Alaska, avec des images spectaculaires de la vie sauvage et des paysages inaccessibles. Parfait pour comprendre l’écosystème fragile et impressionnant de la région.



"The Great Alone" de Greg Kohs : ce documentaire suit la vie de Lance Mackey, un célèbre musher (conducteur de traîneau à chiens) en Alaska, et capture l’esprit de l’athlétisme extrême et de la survie dans la nature alaskienne.



● Livres



"Into the Wild" de Jon Krakauer et “L’Appel de la Forêt” de Jack London : pour les mêmes raisons que nous mentionnions les films, nous vous recommandons ces livres : à dévorer dans l’avion !



"Alaska" de James A. Michener : un roman historique qui couvre plusieurs siècles d'histoire de l'Alaska, des premières populations autochtones à la découverte européenne, en passant par l'impact de la ruée vers l’or et les événements marquants qui ont façonné l’Alaska moderne.