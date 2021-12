L'Ile Maurice passe en rouge écarlate : arrêt des voyages touristiques

Nous créons une nouvelle catégorie de pays, rouge écarlate, pour les pays plus à risque, notamment avec la présence du variant Omicron.



Cette catégorie intégrera les sept pays d'Afrique australe (Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibie et Eswatini ndlr), mais aussi l'Île Maurice, la Zambie, et le Malawi. Pour ces pays et les déplacements, un cadre strict et drastique est mis en place.



Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissant européen, les personnels diplomatiques et navigants pourront rejoindre la France,

Après le rouge, voiciLe porte-parole du gouvernement a pris la parole ce mercredi 1er décembre pour dévoiler les décisions prises par le Conseil des ministres.Malheureusement un nouveau et lourd protocole sanitaire a été décidé par l'Exécutif français." a précisé Gabriel Attal.