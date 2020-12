Bertrand Ducos de Lahitte, un Vicomte gascon, guide naturaliste au Costa Rica

Il a des faux airs de Luciano Pavarotti, mais ses arias préférées sont celles des 800 espèces d’oiseaux qui peuplent les forêts tropicales du Costa Rica.Mais il aime encore davantage la botanique, qu’il effeuille sur le bout des doigts.L’homme est intarissable sur les 12 000 espèces de plantes et d’arbres répertoriées dans le pays. Incollable sur la dendrologie. Intransigeant sur l’environnement. Terriblement bavard sur l’entomologie.Bref, un passionné absolu, presque un gourou qui ne laisse personne indifférent. Et surtout pas les Groupes qu’il accompagne.Charpenté comme un bûcheron, Bertrand Ducos de Lahite, 1m85 et un quintal tout mouillé, est taillé pour le rugby et pour cause : c’est un sport qu’il a pratiqué à un haut niveau dans la région toulousaine, avant de devenir international au Costa Rica, où il a contribué à implanter la discipline et participé à son essor.Pourtant, rien ne prédisposait cet héritier gascon d’une lignée aristocratique désargentée, à un tel métier.Représentant international d’une grande firme française d'agroalimentaire, le fringant quinquagénaire traîne d’abord ses innombrables quartiers de noblesse dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, avant de tomber sous le charme de ce petit écrin de verdure, entre Pacifique et mer des Caraïbes. Il s’y installe alors avec femme, armes et bagages.