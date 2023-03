L’Office du Tourisme brésilien crée un laboratoire d'innovation pour le tourisme

Roberto Gevaerd, directeur de la gestion et de l'innovation de l’Office brésilien de tourisme sera en charge d'Embratur Lab.



" Notre objectif est d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience des touristes internationaux au Brésil , explique-t-il dans le communiqué.



Embratur invitera et soutiendra des start-ups pour utiliser Rio de Janeiro comme espace d'expérimentation de nouvelles solutions et technologies. Nous voulons transformer Rio en un grand laboratoire technologique pour le tourisme ".



Le nouveau centre souhaite notamment " organiser les Big Data afin que les entreprises du secteur touristique puissent identifier les tendances et le comportement des consommateurs et personnaliser leurs offres en fonction de la demande du public ".



Parmi les autres projets prioritaires : développer des solutions de technologies vertes pour contribuer à réduire l'empreinte carbone du tourisme, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables, la mise en œuvre de pratiques durables dans les hôtels et la promotion de pratiques touristiques responsables.