Brésil : en croisière sur le fleuve Amazone…

Dans les zones interlopes que forment les rives boueuses, les reptiles règnent.



On se rappellera cette remontée de nuit du canal do Jari, une voie naturelle perdue dans l’immense labyrinthe d’îles et de bras d’eau que forme le confluent entre le rio Tapajos et l’Amazone.



Eclairée par des lampes puissantes, les rives dévoilent les paires d’yeux des jacaré (caïmans), émergeant à peine de l’eau.



Toute la question consiste à savoir distinguer le jacaré tinga du jacaré açu. Le premier tire vers le jaune, il est de taille moyenne et craintif. Le second vire au noir, il mesure jusqu’à 7 m et s’attaque à l’homme. Deux poids, deux mesures…



De jour, les varans, allongés sur les branches, observent le spectacle sans broncher. Et s’avisent parfois de chuter à l’eau, lorsque le danger menace.



Reste les serpents. Nous ne verrons pas l’anaconda, roi incontesté de la jungle amazonienne. Mais un beau reptile, le jararaca, de 4 à 5 mètres de long, allongé sur une berge...



C’est à la saison sèche, d’août à octobre, quand les eaux baissent, que les chances d’observation en Amazonie sont optimales.