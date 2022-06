Préparez votre voyage au Brésil – Les incontournables

Pour les voyageurs, il est primordial de déguster les repas traditionnels du pays visité. Lors de votre séjour au Brésil, les plus gourmands seront ravis de découvrir une culture gastronomique réputée dans le monde entier par ses plats authentiques et onctueux.Les repas suivants comptent parmi les spécialités culinaires les plus prisées par les amoureux du bon goût.Selon la coutume brésilienne, la Feijoada est servie le samedi au repas de midi. Le plat, qui est composé essentiellement de viande de porc et de haricots, est l’un des repas traditionnels les plus populaires du pays.Ce repas de morue est reconnu pour sa valeur nutritionnelle. Le Bacalhau com natas fait allusion, selon les traditions brésiliennes, à la générosité et au sens du partage. Il fait partie des plats les plus prisés par les férus de l’art culinaire.Le Bobó de camarão est le mets idéal pour les amoureux des fruits de mer. Ce repas est une conjonction délicieuse entre le riz blanc, les crevettes et d’autres légumes. On vous recommande cette recette qui fait trembler les papilles !La table brésilienne est réputée, également, par la qualité de ses desserts, à l'instar du :• Quindim : ce dessert d’origine portugaise est composé de noix de coco, de sucre et de jaune d’œufs/ Il est l’une des références au Brésil.• Doce de abacate : Ce délice est à base d'avocat et de citron. C'est l’une des crèmes glacées les plus populaires du pays.• La Canjica : ce gâteau est souvent servi dans les festivités hivernales. Il s'agit d’une symbiose parfaite entre la cannelle, le maïs et le riz au lait.Le brésil est reconnu aussi pour la qualité de ses cocktails exotiques comme le Caipirinha. Cette boisson alcoolisée à base de citron est souvent proposée dans les lieux branchés du pays.