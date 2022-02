FUTUROSCOPIE - Carnavals : quand la tradition l’emporte sur la pandémie 🔑

Sans carnavals de rue, sans bals populaires et sans le défilé de la Marquês de Sapucai, que reste-t-il alors de ce carnaval décalé, reporté qui sera programmé deux mois plus tard ? Quasiment à l’automne ?



Fort heureusement, pour consoler les cariocas et les milliers de bénévoles qui œuvrent toute l’année en coulisses, de nombreuses fêtes sont programmées dans des clubs ou des stades et des lieux fermés de grande capacité où l’on peut contrôler l’entrée des vaccinés. Sans observer de jauge.



Dans les écoles de sambas, les répétitions battent également leur plein tous les week-ends avec leurs milliers de participants. Et, elles sont ouvertes au public moyennant un ticket d’entrée et un certificat de vaccination.



Dans des quartiers comme la Lapa, bars et restaurants débordent également de vie sur les trottoirs, comme en France cet été.



Quant à la bière, elle coule à flots tandis que des torrents de musiques, différentes de bar en bar, se déversent dans les oreilles des clients.



En fait, la vie continue en cet été particulièrement chaud où la température grimpe régulièrement à 40°C entre orages et pluies diluviennes dont les dernières à Pétropolis ont tué plus d’une centaine de personnes !



Enfin, dans un Sambodrome désert, on achève de refaire l’asphalte de la célèbre avenue Marquês de Sapucai et accomplit quelques autres travaux hydrauliques et électriques susceptibles d’améliorer le fonctionnement d’une ville état en pleine paupérisation…



Tandis que dans les ateliers où se préparent costumes et accessoires, on travaille en équipes réduites puisqu’un travailleur sur trois contaminé par le Covid est en arrêt maladie alors que 90% de la population carioca est vaccinée.