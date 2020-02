Taïwan : le Festival des lanternes 2020 bat son plein à Taïchung

Cet événement a une haute portée symbolique pour le peuple taïwanais.La présidente de la république,, entourée d’un aréopage de ministres, a elle-même fait le déplacement spécialement, pour donner le coup d’envoi des réjouissances, saluée comme il se doit par le passage d'une bruyante patrouille aérienne.où prennent place des centaines de musiciens et de danseurs.Cette année,, était représentée par la Compagnie des Quidams , spécialisé dans les spectacles de rue., voltigeaient avec grâce et poésie, mûs par des marionnettistes habiles et un chef de ballet en grande tenue et haut de forme. Le tout sur fond de musique onirique.Après le spectacle, suivi par une véritable marée humaine, les visiteurs ont parcouru les allées pour admirer et se prendre en photo avec femme, enfants et amis, auprès des innombrables lanternes éclairés.Cqfd.