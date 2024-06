Quels sont les meilleurs festivals de l’été ?

Il est prévu que deux événements aient lieu en Occitanie, à Barcarès.



Du 10 au 13 juillet 2024, durant Les Déferlantes, les spectateurs assisteront aux concerts d’artistes français comme Christophe Maé, Booba, Eddy de Pretto et Calogero, ou aux performances de chanteurs internationaux tels que Justice, Lost Frequencies, Måneskin, Macklemore et Placebo.



Entre le 14 et le 16 juillet, l’Electrobeach Music Festival accueillera, entre autres, Steve Aoki, Hardwell et Armin Van Buuren.