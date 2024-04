Civitatis renforce sa présence en France avec une équipe 100% dédiée aux professionnels du tourisme de l’Hexagone

Avec la récente arrivée de Georges Sans, directeur du développement France, Civitatis établit une présence toujours plus solide dans l’Hexagone, pour aider les professionnels du tourisme à enrichir le voyage sur mesure de leurs clients.



Rédigé par Clémence Thouant le Lundi 8 Avril 2024

consolide son expansion en France depuis 2017 grâce à une équipe entièrement dédiée aux acteurs du tourisme français.



Fort d'une expertise de plus de 15 années dans le secteur des activités touristiques, Civitatis s'est solidement établi comme l'un des leaders dans la réservation en ligne de visites guidées, d'excursions et d'activités disponibles en français dans les destinations les plus prisées à travers le monde. Avec un vaste catalogue de plus de 90 000 activités dans 3 800 destinations réparties sur 160 pays, la plateforme a enrichi les voyages de 10 millions de clients l'année passée. Les prévisions pour 2024 laissent entrevoir une augmentation significative, avec une projection d’enrichir les séjours de 15 millions de voyageurs, rien qu'au cours de cette année.



Depuis février dernier, Civitatis a montré une nouvelle fois sa volonté de se développer sur le marché français avec l’arrivée d’un directeur du développement France, Georges Sans, qui a notamment pris part à l’expansion internationale d’entreprises touristiques. Depuis son lancement sur le marché francophone en 2017, Civitatis est devenu un acteur incontournable dans le secteur du tourisme, engagé à servir au mieux ses clients et partenaires français, en leur donnant accès à un très large éventail d’activités à travers le globe.



Avec une équipe globale de plus de 300 personnes, le département francophone ne cesse de s’agrandir pour aider les professionnels du tourisme à enrichir les voyages de leurs clients aux quatre coins du monde. En effet, Civitatis est non seulement une plateforme B2C mais aussi B2B, qui propose des programmes avantageux entièrement dédiés aux agences de voyages et aux affiliés (partenaires et créateurs de contenus).

Aujourd’hui, plus de 24 500 agences de voyages réservent déjà les visites guidées et activités soigneusement sélectionnées par Civitatis pour leurs clients. En février dernier, la plateforme de réservation a officialisé un accord des plus prometteurs avec la société française Marietton Développement qui a notamment acquis les réseaux d’agences de voyages renommés tels que Havas Voyages et Auchan Voyages.



En plus de disposer d’un service client francophone multicanal de qualité disponible 24h/24, 7j/7 et joignable à un numéro spécifique pour les appels provenant de France, et un autre pour la Belgique, les agences peuvent désormais contacter directement l’équipe dédiée aux agences de voyages depuis la France via le numéro de téléphone suivant : +33 680 163 955.



Avec sa récente participation à certains des rendez-vous incontournables des professionnels du tourisme comme Travel d’Or le 28 mars dernier à Paris, ou encore Ditex (Distribution Tourisme Exposition) le 3 et 4 avril 2024 à Marseille, Civitatis témoigne une fois de plus son investissement et intention de se développer davantage sur le marché francophone, et plus particulièrement l’Hexagone.



Contactez Civitatis pour enrichir le voyage de vos clients



Georges Sans

Directeur du développement France

gsans@civitatis.com

+33 647 183 112



Service dédié aux Agences de voyages :

agences@civitatis.com

+33 680 163 955



