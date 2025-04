Les séjours lyriques, le concept à succès d'Euridice Opéra [ABO]

"Nos clients sont des CSP++ et une partie sont sexagénaires

Tous comptent sur nous pour organiser, au départ de la France ou de l'étranger, leurs séjours dans le reste du monde".



capitale mondiale de la musique

"courts séjours"

Uniquement des places de catégories 1"

"La priorité de nos clients

c'est la qualité des prestations".

Cela ne les empêche pas d'être curieux des nouvelles figures de la scène lyrique, comme le ténor franco-suisse. Et ils n'hésitent pas non plus à se déplacer pour les prestations de chefs d'orchestre comme, explique Valérie Lang.Beaucoup habitent à Paris ou en Ile-de-France et ont des abonnements pour les scènes lyriques de la capitale. Néanmoins, une partie d'entre eux résident dans des pays européens proches (Belgique, Suisse, Allemagne) et quelques-uns aux Etats-Unis et au Japon.Quelle que soit leur origine,Sans surprise, les destinations les plus demandées sont, la "",, berceau du célèbre Teatro alla Scala, etoù se tient toujours, chaque été, le festival d'opéra fondé en 1876 par Richard Wagner.Ce qui ne les empêche pas d'apprécier aussi le, lapar exemple.Amateurs de, ce sont des clients exigeants. Euridice Opéra se charge d'acheter les billets d'- et aussi, de plus en plus souvent, de train -, d'organiser les transferts, de réserver lescentre-ville, près des salles d'opéras et bien sûr d'acheter les: ", insiste Valérie Lang.Pour les restaurants, Euridice Opéra fournit à ses clients une liste d'adresses proches des hôtels et des salles d'opéras. A eux de piocher à leur convenance., assure Valérie Lang,, confie la directrice des ventes. Il peut, bien sûr, être beaucoup plus élevé.