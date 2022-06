Ventes de dernière minute : il n'y aura pas de braderie estivale ! 🔑

Un sentiment partagé par Nicolas Gerbal, directeur voyages et loisirs de Showroomprive.com.



"Si des tour-opérateurs tels que Mondial Tourisme, Karavel - Promovacances, ou encore NG Travel et Ô Voyages ont gardé des volumes en charter, ils se sont moins engagés qu'en 2019. Par ailleurs, de plus en plus de TO travaillent sur des outils flex."



Résultat : du côté de Showroomprive il sera sans doute plus compliqué de jouer la carte des ventes flash.



Sans compter que sur certaines destinations, le manque de disponibilités et la hausse des prix commencent à devenir un vrai sujet.



"Sur l'Italie depuis le début de la saison nous avons eu des difficultés à convertir en raison d'un niveau de prix assez élevé dès le départ. Depuis quelques jours en Grèce nous sentons que c'est plus compliqué sur les TOP établissements de certains TO avec les ventes flash. Côté réceptif nous sentons aussi que ce n'est pas aussi simple d'obtenir des prix.



Enfin sur l'Espagne, nous avons quelques retours d'acteurs sur la Costa Dorada et la Costa Brava qui sont moins disposés à toucher aux tarifs. Ces destinations marchent très bien habituellement en vente de dernière minute. Nous verrons, car c'est un discours un peu récurrent des professionnels espagnols à cette période..." analyse Nicolas Gerbal.