Lidl Voyages : "les clients choisissent un prix pas une destination"

C’est donc majoritairement à l’étranger que les Français passeront leurs vacances d’été, sur les plages de Tunisie, Grèce et Espagne.



" En faisant ses comptes, les voyageurs peuvent mieux maîtriser leur budget sur une semaine en tout inclus à l'étranger. En plus de ces 3 destinations, la Turquie et l'Egypte permettent aussi des budgets maitrisés " analyse la responsable de Lidl Voyages.



Toujours liées aux tarifs, certaines destinations long-courrier font leur apparition dans les carnets de commandes de manière plus significative que les années précédentes.



Les Antilles français - Guadeloupe et Martinique -, la Thaïlande et l'Ile Maurice " sont bien demandées sur l'été".



"Les clients anticipent des prix à la hausse sur la haute saison en hiver et profitent de partir en été. L'Ile Maurice a détrôné la République Dominicaine qui est en chute libre : -70% par rapport à l'été dernier".