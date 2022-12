Comment Lidl Voyages combat l'inflation 🔑

Oui bien sûr. Dès ce vendredi, nous lançons une opération de promotion sur les tables dans les bars et les restaurants de 120 stations de ski. Un code de réduction sera mis en avant et permettra de réserver pour l'an prochain. Nous renouvelons cette opération qui avait déjà très bien fonctionné l'an dernier.



Nous allons mettre en place également une action avec la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec 4 blogueurs en janvier à l'Alpe d'Huez. L'idée est de montrer aux consommateurs qu'il est possible de partir au ski, à moindre coûts.



Nous sommes en train de négocier de bonnes offres et surtout nous voulons rassurer le client et lui dire que tout est bien ouvert.



Il va peut-être y avoir un décalage, et les clients qui partaient habituellement en décembre vont partir en janvier ou février.

Nous avons mis en place depuis 15 jours une action "coup de poing". Nous avons sélectionné des offres qui entrent dans un tarif qui ne dépasse pas le budget vacances de nos clients. Sur l'étranger, nous visons un panier à moins 1 800 € et à moins de 800 € sur la France.



Nous mettons en avant des codes réduction qui permettent également de bénéficier d'une ristourne pouvant aller jusqu'à 350 euros sur le dossier.



Nous communiquons à travers Lidl Plus, notre programme fidélité, qui compte plus de 6 millions de membres, les opérations magasins ainsi que sur le site Internet. Enfin nous rognons aussi un peu sur notre marge...