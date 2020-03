Coronavirus : Ôvoyages/Thalasso n°1 a rapatrié plus de 2 200 clients en 5 jours

Sur les destinations en long-courrier, les opérations de rapatriement sont en cours.



A Dubaï, la destination la plus importante en terme de volumes pour le TO, " tout le monde a été rapatrié" .



Au Kenya, en Tanzanie, à Cuba, les derniers clients rentrent ce vendredi.



Sur les autres axes majeurs (République Dominicaine, Antilles, Afrique), " les clients ont été re-protégés en espérant que les vols opèrent , ajoute Raouf Benslimane.



Il nous reste encore quelques passagers isolés au Sri Lanka et au Vietnam pour lesquels nous cherchons urgemment des solutions ".



Au total, depuis dimanche dernier, Ôvoyages a rapatrié 2 280 personnes. Pour cela, le TO a dû affréter 8 appareils en plus des rachats sur différentes compagnies.



" Comme on dit, c’est dans les mauvais moments que l'on reconnaît ses amis et moi c’est dans les pires que je fais le tri…



Alors je veux dire d’une part à nos salariés - en ayant aussi une pensée pour tous les salariés des autres TO - que sans eux, nous ne sommes rien, ce sont nos équipes qui font la force et nous donne l’énergie de nous dépasser pour assumer du mieux possible notre métier mais aussi pour préparer l’avenir.



Je veux remercier aussi nos réceptifs sur place, ainsi que nos compagnies charters partenaires avec lesquelles nous collaborons depuis plus de 15 ans et qui nous donne cette agilité pour affronter toutes les situations de marché à la hausse ou à la baisse, ce qui nous renforce dans notre modèle économique de vrai tour-opérateur affréteur et pas seulement de dynamique packageur.



Enfin, je n’oublierai pas les compagnies régulières (exceptées Air France et Emirates) et low cost qui ont été pitoyables dans la gestion commerciale et technique de cette crise, qui nous ont obligé à payer des prix doublés et à nous laisser naviguer sans aucune visibilité quant aux vols maintenus ou pas, au lieu de jouer la solidarité. Certaines compagnies en ont profité... ", conclut ainsi Raouf Benslimane.