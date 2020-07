Canaries, Baléares, Grèce : les Ôclub reprennent du service dès le 1er août 2020

Nous maintenons les animations

Afin de rassurer les clients et de leur garantir une sécurité au niveau sanitaire, Ôvoyages a synthétisé dans une charte commune à tous ses Ôclub -- les efforts demandés à ses partenaires hôteliers et les mesures qui leur sont imposées par leurs autorités de tutelle.", ajoute le TO dans un communiqué, à l'exception de l'"Expérience immersion" (cours de danse, de langue et de cuisine locale), qui implique trop de proximité.mais Ôvoyages a ajouté la présence depour encadrer ses clients afin de s'assurer que les prestation sont maintenues au niveau de satisfaction habituel, malgré les mesures sanitaires.Afin de favoriser un maximum de reports sur ses clubs dès cet été, le TO propose aussi un outil automatisé permettant à chaque agence de procéder en toute autonomie aux reports des voyages.Toutes les agences peuvent accéder au site ovoyagesreports.com avec les mêmes accès que pour le site B2B. En cas de problème particulier ou si le report n’est pas possible, elles peuvent s’adresser par mail à l'équipe dédiée sur report@thalasso-to.com. Pour rappel, les réservations « flexi » seront possibles dès que chaque vol concerné sera confirmé par la compagnie opérante.