Exotismes en ordre de marche pour aborder la nouvelle saison

L'aventure Exotismes a commencé en 1987 avec Gilbert et Yolande

qui sont partie d'une idée centrale et d'une conviction : vendre des séjours sur les îles tropicales, mais surtout mettre les agences au centre de notre modèle économique. Nous sommes un tour-opérateur B2B et c'est une véritable conviction

Près de 40 ans plus tard, avec mon frère Sylvain, nous formons un tandem qui reste fidèle à ces convictions. La confiance dans ce métier ne se gagne pas facilement. C'est pour cela que je voudrais souligner le professionnalisme des équipes d’Exotismes