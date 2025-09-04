Exotismes en ordre de marche pour aborder la nouvelle saison

Sylvain et Julien Cisneros remerciant les agences et les partenaires, ainsi que le professionnalisme de leurs équipes - Photo : AB
Pour sa traditionnelle soirée de rentrée, jeudi 4 septembre 2025, Exotismes avait décidé de jouer (presque) à domicile.
C'est au Cloître, lieu chargé d'histoire et de mémoire dans le 13e arrondissement de Marseille, à quelques encablures de son siège, que le tour-opérateur avait convié un peu plus de 300 personnes.
Parmi eux, quelque 180 agents de voyages - dont certains avaient fait le déplacement depuis Blois, Paris ou encore Thionville - se sont réunis pour célébrer le lancement de la saison et mettre à l’honneur la Caraïbe française (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin).
Une zone vers laquelle le voyagiste a d’ailleurs renforcé sa production pour 2025-2026, ainsi que la capacité hôtelière (hôtels et villas).
Saint-Martin, une destination qui ne demande qu'à se développer
Si la météo n’a pas permis d’organiser le concours de pétanque comme prévu, les convives ont néanmoins pu profiter des autres temps forts de la soirée, à commencer par l’incontournable workshop des partenaires hôteliers, aériens et Offices du tourisme présents dans les Caraïbes.
Pour l’anecdote, les représentants de l’Office du tourisme de Saint-Martin avaient même fait le déplacement depuis leur île pour rappeler aux distributeurs les atouts de la destination, à commencer par son offre hôtelière renouvelée depuis le passage de l’ouragan Irma en 2017, mais aussi ses plages et ses grands événements (carnavals, festival électro, fête de la gastronomie).
Sans oublier de mentionner le retour d’Air Caraïbes en vol direct depuis Paris Orly, qui vient s’ajouter aux deux vols quotidiens opérés par Air France, pour rendre l’île plus accessible depuis l’Hexagone.
Un enjeu de taille pour Saint-Martin, sachant que la clientèle française est le 2e marché émetteur après les Nord-Américains.
Exotismes : le B2B avant tout
La soirée de rentrée d'Exotismes a investi le "Cloître", lieu chargé d'histoire et de mémoire dans le 13e arrondissement de Marseille - Photo : AB
Ce temps studieux ne doit pas faire oublier que la soirée Exotismes est avant tout un moment de convivialité, où la profession se retrouve autour d’un verre de punch et de quelques spécialités culinaires des îles.
Vers 22h, la nouvelle génération de dirigeants, Julien et Sylvain Cisneros, a également adressé quelques mots aux invités.
« L'aventure Exotismes a commencé en 1987 avec Gilbert et Yolande (Cisneros, ndlr) qui sont partie d'une idée centrale et d'une conviction : vendre des séjours sur les îles tropicales, mais surtout mettre les agences au centre de notre modèle économique. Nous sommes un tour-opérateur B2B et c'est une véritable conviction, a lancé en introduction Julien Cisneros, directeur général du voyagiste, devant les convives.
Près de 40 ans plus tard, avec mon frère Sylvain, nous formons un tandem qui reste fidèle à ces convictions. La confiance dans ce métier ne se gagne pas facilement. C'est pour cela que je voudrais souligner le professionnalisme des équipes d’Exotismes », a-t-il poursuivi.
Moins de clients en 2025, mais le chiffre d'affaires se maintient
Un modèle dans la continuité et qui se porte bien.
S’il faudra attendre ce mardi 9 septembre pour connaître les résultats de l’année, Didier Sylvestre, le directeur général adjoint en charge du commercial dresse un bilan plus nuancé que les conclusions de l’Observatoire des EDV sur l’été qui s’achève. « Effectivement, les chiffres sont en baisse par rapport à l’an dernier, mais ils restent cependant supérieurs à ceux de 2019, qui est notre année de référence d'avant Covid, et qui était aussi une bonne année.
N’oublions pas non plus l’effet revenge travel des années 2022-2023 », commente-t-il, confirmant que si le nombre de clients a diminué, ce n’est pas le cas du chiffre d'affaires.
Sans omettre le contexte économique et géopolitique actuels, l’année 2024-2025 a également connu son lot de crises sur les destinations vendues par Exotismes : émeutes en Martinique fin 2024 qui ont eu des répercussions jusque sur les ventes vers la Guadeloupe, chikungunya et cyclone dans l'Océan Indien (Réunion et Maurice), sans parler des conditions d'accès à Zanzibar...
« Les ventes ont été ralenties, sans toutefois être à l’arrêt, poursuit Didier Sylvestre. Heureusement, nous sommes très bien équipés pour trouver des solutions dans les 24 heures et gérer les dernières minutes, c'est notre valeur ajoutée ».
Un concert de K-pop pour clôturer la soirée
Ce savoir-faire repose à la fois sur les ressources humaines dont dispose le TO, mais aussi sur la techno. « Notre site Internet est devenu une référence dans le métier.
Et puis, nous sommes les seuls à proposer une brochure digitale que les agences peuvent partager avec leurs clients, rappelle le DGA.
Elles vont pouvoir la personnaliser avec leurs couleurs et leur logo, la communiquer via leurs réseaux sociaux ou par mail et toucher ainsi une clientèle hors de leur zone de chalandise ».
Finalement, Exotismes continue de regarder l’avenir en conservant ses principes fondateurs. Clin d’œil à cette cohabitation des générations au sein de l’entreprise, ses dirigeants avaient décidé de clôturer la soirée par un concert surprise… de K-pop !
C’est donc le groupe de jeunes artistes féminines Starseed'z, et leurs millions de vues sur les réseaux sociaux, qui se sont attelées à faire danser les agents de voyages !
