Jean-Pierre Sauvage : "La décroissance ne peut avoir que des effets pernicieux"

C'est un discours qu'on n'attend pas quand on évoque le voyage responsable.



Mais pour Jean-Pierre Sauvage, président de BAR France depuis plus de 20 ans, les activités commerciales et industrielles « nécessitent toujours plus. Le chiffre d'affaires, il faut l'augmenter, on est dans cette spirale qui est ce qu'elle est, mais qui est une évidence économique.



Pour lui, si on la rompt, on entre dans un système de décroissance qui ne peut avoir que des effets pernicieux. »



On est loin du milieu de l'économie sociale et solidaire, qui prône justement l'inverse. Son regard sur le tourisme n'est pas non plus celui que portent la plupart des acteurs du tourisme durable.



Pour Jean-Pierre Sauvage en effet, plus il y a de touristes, plus il y a d'avions et inversement. Sans juger si ce mouvement est positif ou non, le président de BAR France estime qu'il y a là « une dynamique qu'on ne peut plus freiner, elle est comme ça et c'est un fait établi, c'est comme ça. »



Un positionnement qui risque d'amener bien des remous lors des débats entre les membres du jury des Césars du Voyage Responsable.