Frontières : les BAR France et Europe réclament une meilleure coordination européenne

Pour permettre aux transporteurs d'y voir plus clair et de s'engager sur une reprise plus soutenue, le BAR France et les autres (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, Suisse, Grande-Bretagne) demandent à la Commission Européenne et aux états de se coordonner pour définir les règles imposées aux voyageurs au franchissement des frontières.



Pour faciliter cette reprise et établir des règles sûres, l'instance demande de suivre les modèles proposés par l'OACI, IATA pour des vols dans des conditions de sécurité sanitaire acceptables par tous.



C’est d’abord le guide du décollage (Take-off guidance) qui a été développé par un groupe de travail intergouvernemental CART (Council’s Aviation Recovery Task Force) sous la direction de l’OACI et avec le support de l’OMS.



Ce guide est appuyé par l’IATA, il définit un cadre commun de protocoles de tests permettant l’ouverture des frontières en réduisant les risques d’importation du virus COVID-19.



Les Etats sont invités à utiliser ce guide pour coordonner l’ouverture sécurisée de leurs frontières au trafic aérien.



Reste à savoir si l'Europe sera à l'écoute des compagnies, alors qu'elle a été jusque-là plutôt dépassée par les évènements...