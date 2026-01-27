183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

Le réseau métropolitain a vu ses tarifs baisser de -1 %, une conséquence directe de la baisse de la demande sur ce segment. Ainsi, durant l'année écoulée, les tarifs à destination de l’outre-mer ont baissé de -1,2 %, contrastant avec la légère hausse de 2024. Cette baisse est particulièrement marquée en Guyane (-5,7 %) et à La Réunion (-3,9 %). En revanche, la tendance reste légèrement haussière pour la Guadeloupe et Mayotte.



Conjointement les prix des billets sur les vols intra-métropolitains ont baissé de -0,4 %.



À l'opposé, le réseau international a renchéri de +1,4 %. Les prix des billets augmentent sur le réseau moyen-courrier mais à des niveaux moins élevés que l'année dernière pour les vols vers les pays d’Europe EU+ (+0,1% en 2025 ; +2,5 % en 2024). Une des augmentations les plus fortes s'observe en particulier sur les billets à destination des pays d’Afrique du Nord et proche Orient qui se renchérissent de +3,6 %.



Sur le réseau long-courrier, la baisse des prix enregistrée en 2024 (-2,4 %) cède sa place à une hausse des prix de +1,8 % en 2025. Tous les faisceaux sont en hausse excepté les vols vers l’Asie Pacifique qui baissent de -0,4 %.