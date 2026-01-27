TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

France : le trafic aérien franchit pour la première fois le seuil des 180 millions de voyageurs annuels


L’indicateur mensuel « tendanCiel » de décembre 2025 publié par la DGAC dévoile les chiffres pour l'année 2025. 183 millions de passagers ont été transportés sur l’ensemble de l’année. Il s'agit d'un cap historique. De leurs côtés les prix sont restés assez stables, avec une hausse globale de +0,9%.


183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir l'aérien en France en 2025
183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir l'aérien en France en 2025 - Depositphotos.com Auteur CAHKT
Pour la première fois de son histoire, le trafic aérien commercial a franchi le seuil symbolique des 180 millions de voyageurs annuels. Avec une croissance de +2,8 % par rapport à 2024, l'activité dépasse désormais de 1,9 % son niveau de référence d'avant-crise (2019).

Le trafic international a progressé de +3,6 % sur l’année (+7,3 % par rapport à 2019). L'Asie affiche la plus forte progression annuelle (+8,7 %), tandis que l'Afrique confirme son dynamisme exceptionnel avec un trafic supérieur de 31,8 % à celui de 2019.

À l'inverse, le trafic intérieur poursuit son érosion (-1,5 % sur l'année). Le segment métropolitain est le plus touché, avec un effondrement de 20,9 % par rapport à 2019. Seules les liaisons reliant la Métropole aux Outre-mer sont en progression.

En 2025, le prix moyen des billets au départ de France est resté relativement stable

En 2025, le prix moyen des billets au départ de France est resté relativement stable, avec une légère hausse de +0,9 %, selon l'Indice des prix du transport aérien de passagers également publié par la DGAC. L'année tarifaire s'est décomposée en trois phases distinctes.

Le premier trimestre a été calme et placé sous le signe de la stabilité. Les deuxième et troisième trimestre ont connu une forte poussée des prix sous l'effet de la hausse de la Taxe Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA) au 1er mars, culminant en juillet.

La fin d'année s'est inscrite dans une trajectoire baissière jusqu'en décembre, favorisée par un cours du kérosène avantageux, le renforcement de l'euro et une concurrence accrue.

Le réseau métropolitain a vu ses tarifs baisser de -1 %

Le réseau métropolitain a vu ses tarifs baisser de -1 %, une conséquence directe de la baisse de la demande sur ce segment. Ainsi, durant l'année écoulée, les tarifs à destination de l’outre-mer ont baissé de -1,2 %, contrastant avec la légère hausse de 2024. Cette baisse est particulièrement marquée en Guyane (-5,7 %) et à La Réunion (-3,9 %). En revanche, la tendance reste légèrement haussière pour la Guadeloupe et Mayotte.

Conjointement les prix des billets sur les vols intra-métropolitains ont baissé de -0,4 %.

À l'opposé, le réseau international a renchéri de +1,4 %. Les prix des billets augmentent sur le réseau moyen-courrier mais à des niveaux moins élevés que l'année dernière pour les vols vers les pays d’Europe EU+ (+0,1% en 2025 ; +2,5 % en 2024). Une des augmentations les plus fortes s'observe en particulier sur les billets à destination des pays d’Afrique du Nord et proche Orient qui se renchérissent de +3,6 %.

Sur le réseau long-courrier, la baisse des prix enregistrée en 2024 (-2,4 %) cède sa place à une hausse des prix de +1,8 % en 2025. Tous les faisceaux sont en hausse excepté les vols vers l’Asie Pacifique qui baissent de -0,4 %.

Évolution des prix 2025:

Intra-métropolitain : -0,4 %
Outre-mer (depuis la Métropole) : -1,2 %
Moyen-courrier (Europe) : +0,1 %
Afrique du Nord / Proche-Orient : +3,6 %
Long-courrier global : +1,8 %
Asie-Pacifique: - 0,4 %

ANNÉE 2025

Prix des Billets d'Avion
au Départ de France

Analyse complète de l'évolution tarifaire après une période d'inflation post-Covid

+0,9%
Évolution Moyenne Annuelle

Après une forte inflation en 2022-2023 et un ralentissement en 2024, les prix retrouvent un rythme comparable à celui d'avant la crise Covid-19

✈️ Décomposition par Zone
Métropole
+1,0%
Toutes destinations confondues au départ de la France métropolitaine
Départements d'Outre-Mer
-1,2%
Baisse généralisée des tarifs au départ des DOM
🇫🇷 Réseau Métropole : Contrastes
International
+1,4%
Moyen & long-courrier
Domestique
-1,0%
Vols intérieurs France
Vers Outre-Mer
-1,2%
Depuis la métropole
🌍 Réseau International Détaillé

Moyen-Courrier

Europe EU+ +0,1%
+0,1%
Afrique du Nord & Proche-Orient +3,6%
+3,6%

Long-Courrier (+1,8% en moyenne)

Asie-Pacifique -0,4%
-0,4%
Autres destinations long-courrier
En hausse
🏝️ Détail des Départements d'Outre-Mer
Guyane
-5,7%
La Réunion
-3,9%
Martinique
-0,1%
Guadeloupe
+0,4%
Mayotte
+0,5%
📊 Facteurs d'Influence

⬆️ Facteurs Haussiers

  • ▸ Hausse de la TSBA (1er mars 2025)
  • ▸ Reprise du trafic long-courrier
  • ▸ Tensions sur certains faisceaux

⬇️ Facteurs Baissiers

  • ▸ Renforcement de l'Euro (€/$)
  • ▸ Cours du kérosène en baisse
  • ▸ Intensité de la concurrence
📉 Contexte Trafic Domestique

Le trafic domestique continue de baisser malgré une croissance globale du trafic aérien en France. Cette tendance reflète un changement de comportement : développement du télétravail, de la visioconférence, et report sur le rail dans le cadre des politiques RSE des entreprises.

Source : Données 2025 • Prix des billets d'avion au départ de France

Analyse incluant toutes destinations et tous types de vols


