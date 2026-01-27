183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir l'aérien en France en 2025 - Depositphotos.com Auteur CAHKT
Pour la première fois de son histoire, le trafic aérien commercial a franchi le seuil symbolique des 180 millions de voyageurs annuels. Avec une croissance de +2,8 % par rapport à 2024, l'activité dépasse désormais de 1,9 % son niveau de référence d'avant-crise (2019).
Le trafic international a progressé de +3,6 % sur l’année (+7,3 % par rapport à 2019). L'Asie affiche la plus forte progression annuelle (+8,7 %), tandis que l'Afrique confirme son dynamisme exceptionnel avec un trafic supérieur de 31,8 % à celui de 2019.
À l'inverse, le trafic intérieur poursuit son érosion (-1,5 % sur l'année). Le segment métropolitain est le plus touché, avec un effondrement de 20,9 % par rapport à 2019. Seules les liaisons reliant la Métropole aux Outre-mer sont en progression.
En 2025, le prix moyen des billets au départ de France est resté relativement stable
En 2025, le prix moyen des billets au départ de France est resté relativement stable, avec une légère hausse de +0,9 %, selon l'Indice des prix du transport aérien de passagers également publié par la DGAC. L'année tarifaire s'est décomposée en trois phases distinctes.
Le réseau métropolitain a vu ses tarifs baisser de -1 %
Le réseau métropolitain a vu ses tarifs baisser de -1 %, une conséquence directe de la baisse de la demande sur ce segment. Ainsi, durant l'année écoulée, les tarifs à destination de l’outre-mer ont baissé de -1,2 %, contrastant avec la légère hausse de 2024. Cette baisse est particulièrement marquée en Guyane (-5,7 %) et à La Réunion (-3,9 %). En revanche, la tendance reste légèrement haussière pour la Guadeloupe et Mayotte.
Évolution des prix 2025:
ANNÉE 2025
Prix des Billets d'Avion
au Départ de France
Analyse complète de l'évolution tarifaire après une période d'inflation post-Covid
+0,9%
Évolution Moyenne Annuelle
Après une forte inflation en 2022-2023 et un ralentissement en 2024, les prix retrouvent un rythme comparable à celui d'avant la crise Covid-19
✈️ Décomposition par Zone
Métropole
+1,0%
Toutes destinations confondues au départ de la France métropolitaine
Départements d'Outre-Mer
-1,2%
Baisse généralisée des tarifs au départ des DOM
🇫🇷 Réseau Métropole : Contrastes
International
+1,4%
Moyen & long-courrier
Domestique
-1,0%
Vols intérieurs France
Vers Outre-Mer
-1,2%
Depuis la métropole
🌍 Réseau International Détaillé
Moyen-Courrier
Europe EU+ +0,1%
+0,1%
Afrique du Nord & Proche-Orient +3,6%
+3,6%
Long-Courrier (+1,8% en moyenne)
Asie-Pacifique -0,4%
-0,4%
Autres destinations long-courrier
En hausse
🏝️ Détail des Départements d'Outre-Mer
Guyane
-5,7%
La Réunion
-3,9%
Martinique
-0,1%
Guadeloupe
+0,4%
Mayotte
+0,5%
📊 Facteurs d'Influence
⬆️ Facteurs Haussiers
- ▸ Hausse de la TSBA (1er mars 2025)
- ▸ Reprise du trafic long-courrier
- ▸ Tensions sur certains faisceaux
⬇️ Facteurs Baissiers
- ▸ Renforcement de l'Euro (€/$)
- ▸ Cours du kérosène en baisse
- ▸ Intensité de la concurrence
📉 Contexte Trafic Domestique
Le trafic domestique continue de baisser malgré une croissance globale du trafic aérien en France. Cette tendance reflète un changement de comportement : développement du télétravail, de la visioconférence, et report sur le rail dans le cadre des politiques RSE des entreprises.