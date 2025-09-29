TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

La capitale italienne accueille un hôtel disruptif et cosmopolite


Au cœur de la Ville Éternelle, nhow Hotels & Resorts dévoile son nouvel établissement romain, une adresse qui marie design, art et contrastes pour réinventer l’expérience hôtelière. Situé à deux pas de la Villa Borghese, le nhow Roma s’impose comme un hub créatif où gastronomie, divertissement et hospitalité se rencontrent.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Le groupe nhow Hotels & Resorts vient d’inaugurer à Rome sa deuxième adresse italienne, après Milan.

Situé Corso d’Italia 1, à deux pas de la Villa Borghese, de la Via Veneto et des lieux emblématiques comme la Fontaine de Trevi ou la Place d’Espagne, l’établissement profite d’un emplacement stratégique.

Le bâtiment, conçu à la fin des années 1960 par Vincenzo Monaco et Amedeo Luccichenti sur le site d’un ancien couvent du Vatican, a été repensé pour devenir un véritable hub créatif.

L’architecte Rafael de La-Hoz et le designer Emiliano Calderini ont imaginé un univers où se rencontrent l’ancien et le moderne, le sacré et le profane.

Statues classiques revisitées, fresques urbaines, mosaïques réinterprétées : le décor joue sur les contrastes et raconte Rome à travers une esthétique contemporaine. L’artiste David Zucker a apporté sa touche graphique avec des éléments inspirés des thermes antiques et des domus traditionnelles.

Chambres et suites audacieuses

Le nhow Roma compte 260 chambres lumineuses, dont certaines avec terrasse et vues panoramiques sur la Villa Borghese.

Toutes bénéficient d’équipements technologiques de pointe et d’un design disruptif.

Parmi les plus exclusives, la nhow Suite Bacchus Beats et la Junior Suite Veni Vidi Vino, où musique et vins sélectionnés s’invitent dans l’expérience ; mais aussi la Suite Impériale Bar & Beyond, avec terrasse et bar privé, pensée pour des soirées intimistes.

L’hôtel abrite également une salle de sport moderne.

Au cœur de l’hôtel, le restaurant LUDO se veut le symbole de cette identité cosmopolite. Inspiré des brasseries américaines et des saveurs du sud de l’Italie, il combine gastronomie et divertissement.

DJ sets, concerts live et performances rythment les soirées, transformant le lieu en hotspot incontournable de la capitale.

Le nhow Roma, un nouvel acteur pour les événements

Avec 10 salles modulables et une capacité allant jusqu’à 650 personnes, le nhow Roma se positionne également comme un acteur clé du tourisme d’affaires.

Ses équipements technologiques dernier cri, murs LED interactifs, sonorisation haut de gamme, et son accessibilité (proximité de la gare Termini et du métro Barberini) en font une adresse stratégique pour séminaires, cocktails et événements créatifs.

Avec ce projet, nhow confirme son ambition : transformer chaque adresse en destination à part entière, où l’hôtellerie rencontre l’art, la culture et le divertissement.


