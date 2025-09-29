nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

La capitale italienne accueille un hôtel disruptif et cosmopolite

Au cœur de la Ville Éternelle, nhow Hotels & Resorts dévoile son nouvel établissement romain, une adresse qui marie design, art et contrastes pour réinventer l’expérience hôtelière. Situé à deux pas de la Villa Borghese, le nhow Roma s’impose comme un hub créatif où gastronomie, divertissement et hospitalité se rencontrent.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 30 Septembre 2025

