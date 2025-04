Regards croisés : "Sabre développe des partenariats stratégiques de long terme"

J’ai 25 années d’expériences dans le voyage d’affaires, d’abord durant dix ans chez Carlson Wagonlit Travel puis seize ans chez BCD Travel, avec à chaque fois des fonctions plutôt technico-commerciales. J’avais envie d’une nouvelle expérience et Sabre, que j’ai rejoint en début d’année, m’a convaincu par son discours dynamique. J’ai pour mission de définir la politique de développement du GDS sur le marché français du voyage d’affaires : quels clients, quels partenaires… Avec un gros changement par rapport à mes postes précédents puisque mes clients sont désormais les agences de voyages et non plus les entreprises.

Pour ma part, après huit années chez Ailleurs Business, j’ai rejoint Goelett, en mai 2024, en charge des ventes et de l’animation du marché des agences de voyages. J’ai pour mission de développer notre solution à travers les ventes agences de voyages qui proposent aujourd’hui Goelett à leurs entreprises clientes. Nous proposons une solution pragmatique, innovante et efficace répondant aux besoins des utilisateurs.

Sabre est clairement en situation de challenger. Cela nous oblige à être dynamiques et réactifs pour mieux faire connaître notre offre et nos services. Il n’est pas question d’attaquer frontalement Amadeus, notamment chez les grosses travel management companies (TMC) ; sachant que beaucoup d’entre elles sont déjà multi-GDS pour satisfaire des clients internationaux présents partout dans le monde.



En revanche, nous devons gagner en visibilité et renforcer nos parts de marché dans les réseaux intermédiaires (parfois membres eux-mêmes de réseaux volontaires) qui ont un fort maillage en France. Même si Sabre est fortement présent auprès des acteurs du voyage d’affaires de l’Hexagone, on nous reprochait parfois un manque de visibilité et de présence. La France est l’un des trois grands marchés européens et avec mon arrivée, Sabre affirme encore plus clairement sa forte volonté de croissance.

Tout comme Sabre, Goelett est en position de challenger sur le marché français des SBT avec une offre innovante et différenciante. Nous aussi, nous visons le segment des agences de taille moyenne et des réseaux intégrés qui pèsent entre 100 et 300 M€ de volume d’affaires. Ils ont une connaissance pointue de la chaîne de valeurs et recherchent des solutions fluides.



Notre objectif est de proposer un outil tourné vers l’utilisateur et simple d’utilisation, adapté aux besoins des agences de voyage et de leurs clients, à travers un écosystème de partenaires qui permet d’apporter de la valeur aux clients finaux sans dégrader la productivité des agences. Notre partenariat avec Sabre a d’autant



plus de sens que nous avons la même stratégie, la même agilité et que nous visons les mêmes typologies de clients.