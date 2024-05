Antoine Grebot nommé VP Sales Goelett en France

Dès mon arrivée au sein de Goelett, j’ai ressenti assez rapidement un réel alignement de la démarche entre les équipes produit, les équipes Sales/AM et les attentes des clients grâce à la mise en place d’une roadmap structurée et ambitieuse.



La force de Goelett est le développement d’une solution Travel efficace, pragmatique, structurée et novatrice, par des experts produit. Aujourd’hui, notre objectif est d’axer nos efforts sur l’accompagnement et la fourniture aux TMC et à leurs clients d’un outil technologique robuste, dépassant les attentes du marché.

A l’heure de la concentration du secteur et de l’arrivée de nouveaux entrants, les TMC vont profiter de notre dynamisme au sein d’un environnement que nous souhaitons transparent, indépendant, percutant et technologique

Goelett a ainsi obtenu la médaille d’argent EcoVadis en 2023 , la plaçant parmi les 25 % des entreprises les plus performantes au niveau de leur politique de durabilité.: «» conclut Antoine.