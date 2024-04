Goelett, le vert lui va si bien Des fonctionnalités pour aider le voyageur à faire le choix le plus vertueux

Goelett a obtenu la médaille d’argent EcoVadis en 2023, plaçant le SBT parmi les 25 % des entreprises les plus performantes évaluées en termes de durabilité.



Rédigé par Goelett le Lundi 15 Avril 2024





Cette médaille d’argent EcoVadis obtenue par Goelett atteste de sa performance environnementale, sociale et éthique. Pour autant, cela n’a rien d’un aboutissement. Encouragé par cette distinction, le SBT racheté par CDS Groupe en 2022 entend bien continuer sur cette voie vertueuse.

Des fonctionnalités pour des déplacements durables « Notre entreprise intègre le changement vers le développement durable et reconnaît l'importance croissante de relever les défis environnementaux et sociétaux. Au-delà du soutien apporté aux entreprises grâce à des rapports avancés, nous visons également à sensibiliser nos utilisateurs finaux en leur fournissant à la fois des données pertinentes sur leur empreinte carbone et des conseils pour voyager de manière plus durable. Nous pensons qu'en leur fournissant des informations et des outils innovants, nous pouvons contribuer à l'adoption de mesures respectueuses de l'environnement. Nos fonctionnalités, notamment les bilans carbone, les widgets CO2 en temps réel et les comparaisons train/avion, encouragent les voyages « responsables » et contribuent à un monde plus durable », déclare Katarzyna Rachtan, Senior Product Manager chez Goelett.



Ainsi, sur Goelett, il est possible de désactiver les déplacements en avion qui ne répondent pas à certains critères du client, comme la durée du transport. Concrètement, si l’entreprise utilisatrice bannit l’avion pour tout trajet inférieur à trois heures, son salarié n’aura pas d’autre choix que d’opter pour le train.



De plus, les utilisateurs peuvent effectuer une recherche conjointe des offres de transport ferroviaire et aérien. Goelett présente tous les résultats avec les mêmes caractéristiques pour faciliter la comparaison : respect de la politique voyage, prix, durée, émissions de CO2.



Mise en avant des hôtels éco-responsables D’autres informations peuvent influencer le choix du collaborateur : Goelett met ainsi en avant les hôtels éco-responsables ou ceux qui, par exemple, proposent des bornes de recharge pour voiture électrique.



Des équipes formées Par ailleurs, grâce au calcul des émissions générées par les trajets, l’entreprise utilisatrice peut allouer à ses collaborateurs un plafond de CO2 à ne pas dépasser sur l’année. Un moyen de l’aider à faire les choix les plus vertueux.



Précisons aussi que les équipes de CDS Groupe et Goelett sont régulièrement formées aux bonnes pratiques du développement durable grâce à des actions internes initiées par les ressources humaines. « Au-delà d’un produit engagé, il y a aussi des équipes formées et convaincues de l’impact positif que peuvent avoir notre métier et nos outils au service des politiques RSE des entreprises », souligne Rebecca Xerri, Global Chief Marketing Officer, CDS Groupe.



Contactez Goelett

