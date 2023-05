Limitation ou suppression des acomptes : un risque aussi pour les clients ? 🔑

D'après l'étude toujours, de nombreux entrepreneurs seront contraints de cesser leurs activités, car ils ne pourront pas verser les acomptes demandés aux compagnies aériennes, aux hôteliers, etc.



Il y aurait alors " un problème de financement aigu " pour bon nombre d'entre eux. Dans le même temps, le système bancaire reste assez réticent à financer le secteur.



L'impact serait cataclysmique sur l'industrie touristique néerlandaise. Selon l'ANVR, entre 10% et 30% des voyagistes s'attendraient à arrêter leur activité.



Un mécanisme qui conduirait ceux qui le pourront à contracter des emprunts coûteux, des coûts qui se répercuteront inévitablement sur les consommateurs.



" Nous pouvons toujours augmenter les garanties et les certitudes des consommateurs pour les voyages à forfait, mais le produit devient de plus en plus cher, ce qui fait que de moins en moins de voyageurs achètent un forfait.



Au final, le consommateur n'est pas mieux protégé, mais il l'est de moins en moins, " analyse Walter Schut, le directeur adjoint de l'ANVR.



Une nouvelle réalité qui rendra le produit voyage exclusivement réservé à une élite.



Ce n'est pas tout : face à une absence de liquidités, les agences de voyageurs encore debout auront tendance à dégrouper les ventes.



" Elles retireront le vol du forfait afin d'éviter l'obligation de ne pas verser d'acompte. Dans l'ensemble, cela ne signifie pas plus, mais moins de protection pour le consommateur, " prédit le responsable du syndicat.