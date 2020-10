La France reconfinée, l'Europe adopte un... protocole de test pour les voyageurs

Le NET (Network for the European Private Sector in Tourism), rassemblant différentes associations représentatives du tourisme se félicite de cette avancée, ainsi que d'une approche commune des pratiques de quarantaine pour tous les modes de transport.



Même si cela intervient très tardivement, il faut noter que le voyage et le tourisme ont besoin de tests fiables et efficaces pour remplacer les exigences de quarantaine et autres déplacements restrictions afin de restaurer la confiance des consommateurs dans les voyages.



Ce n'est pas tout, la capacité des tests doit être suffisante, ces derniers doivent être dans la mesure du possible rapides et bon marché, tout comme une reconnaissance mutuelle des résultats.



La libération du voyage n'est pas pour maintenant.



Eric Drésin, le secrétaire général de l'ECTAA et du NET, de conclure : " l'industrie du voyage et du tourisme a fait d'énormes efforts pour adopter et mettre en œuvre en très peu de temps des protocoles de santé et de sécurité garantir la sécurité de ses clients.



Mais tout cela est en vain, si les voyageurs ne peuvent pas voyager en raison de et l'évolution rapide des restrictions de voyage, telles que les exigences de quarantaine et restrictions.



Des tests rapides et bon marché des voyageurs utilisant n'importe quel mode de transport sont essentiels pour la survie de notre industrie. "



A bon entendeur...