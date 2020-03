Coronavirus : l'Italie a trouvé la parade au remboursement des voyages... quid de la France ?

La directive prévoit par son article 12-2 que la résiliation du contrat et le droit de rétractation du forfait sont effectués " via un remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait, mais pas à un dédommagement supplémentaire. "



Et si le droit européen prévaut sur celui national, le gouvernement a pris cette décision dans le cadre d'une situation exceptionnelle et temporaire. En cas de contestation la procédure pourrait durer de longs mois ou années, d'ici là, le coronavirus sera, nous l'espérons qu'un lointain souvenir.



Alors que nos voisins transalpins ont saisi la mesure de la crise, qu'attendent nos instances françaises comme les Entreprises du Voyage et le SETO pour proposer ce genre de mesure à notre cher gouvernement ?



Etant donné l'état de l'industrie touristique en France, déjà largement affaibli par la chute de Thomas Cook, la casse s'annonce terrible et le simple report de charges ne sera pas une raison viable. Il va falloir arrêter de regarder les faillites comme une fatalité et devenir pro-actif.



Le gouvernement et le discret Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme, doivent prendre leurs responsabilités, sous peine d'avoir sur la conscience des milliers de personnes, venir gonfler les rangs des chômeurs.



A l'heure, où même la très rugueuse Angela Merkel, la chancelière allemande se montre flexible sur le principe de l'absence de déficit de l'Allemagne, pourquoi la France ne transgresserait pas aussi la règle ?