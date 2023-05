Lufthansa : Ryanair fait plier la Commission européenne !

d’exiger un mécanisme incitant Lufthansa à racheter la participation de l’Allemagne le plus vite possible, et nier l’existence d’un pouvoir de marché significatif de Lufthansa dans certains aéroports et en acceptant certains engagements ne garantissant pas la préservation d’une concurrence effective sur le marché.

Deux jours plus tard, Ryanair contestait ces aides auprès de la cour de justice de l'Union européenne. Le tribunal vient de rendre son verdict et il est en faveur de la low cost.Presque trois ans plus tard, la justice européenne reconnait que la Commission a commis plusieurs erreurs, notamment, en considérant que Lufthansa était dans l’incapacité de se financer sur les marchés pour la totalité de ses besoins.Ce n'est pas tout, selon l'instance judiciaire, l'institution de l'Union européenne a omis "Ryanair se félicite d'une décision qui n'aura sans doute pas de conséquence, puisque Lufthansa a remboursé l'intégralité de ses aides, versant même 92 millions d'euros d'intérêts, selon France Info.