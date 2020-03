Alain Battisti (Fnam) : "Tout le monde est menacé de disparition, y compris Ryanair"

TourMaG.com - Il n’y a en effet pas qu’Air France. Derrière la compagnie nationale, les autres transporteurs français sont-ils plus exposés aux risques de défaillance ?



Alain Battisti : Ils ne sont ni plus, ni moins exposés. C’est plus compliqué que ça. Même s’il n’y a pas eu d’annonce officielle du gouvernement pour les autres compagnies, nous discutons du sujet en permanence. Les décisions viendront dans quelques jours. Le secteur, nos salariés et fournisseurs ne comprendraient pas que seul Air France soit aidée.



TourMaG.com - Mais 6 mois après les disparitions brutales d’XL et d’Aigle Azur, soyons franc, qui a le plus de chance de disparaître maintenant ?



Alain Battisti : Je ne spécule pas sur la disparition des compagnies car on n’en sait rien du tout.



Nous vivons un séisme planétaire, il ne faut pas se tromper. Même des compagnies extrêmement puissantes comme les américaines sont en train de demander plusieurs dizaines de milliards de dollars d’aide. Tout le monde est menacé de disparition, y compris Ryanair !



La suite dépend de tellement de facteurs, tellement d’inconnues, de l’attitude des actionnaires, de chaque compagnie, des loueurs d’avion, des Etats, des salariés, et surtout de l’attitude des clients « post crise »… L’histoire est en train de s’écrire !



TourMaG.com - Comment et quand envisagez-vous dès lors la sortie de crise ?



Alain Battisti : Il est extrêmement difficile d’imaginer le redémarrage. Je pense à un redémarrage en V avec une montée en puissance et un retour à la normale extrêmement lent et progressif. Je pense au mieux à une durée de 12 à 18 mois pour revenir à une situation stabilisée…



Pour ce qui est du voyage d’affaires, on peut déjà anticiper une reprise lente, en fonction de l’impact de la crise économique sur les acteurs économiques. Pour le voyage de loisir, il est clair qu’il y aura en juillet et en août un nouvel appétit de voyager. Mais nul ne sait quelles seront les conséquences psychologiques, sociologiques et pécuniaires du confinement pour les voyageurs individuels, les familles.



On ne mesure pas encore bien quelles seront les nouvelles habitudes et besoins de voyages. Il y aura un avant et un après coronavirus, nous ne considérerons vraisemblablement pas nos vies et nos habitudes de voyages de la même façon.