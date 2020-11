Aérien : quel pavillon français après la crise ?

Toujours en toile de fond pour les patrons de compagnie, crise ou pas crise : les trop lourdes taxations que subit le secteur, notamment avec l’arrivée futur d’une nouvelle écotaxe.



« Nous sommes déjà à terre, et alourdi d’une fiscalité toujours aussi excessive. Il faut déjà au minimum stabiliser nos taxations avant d’en rajouter encore, arrêter de nous diaboliser. Il y a un côté punitif et répressif dans ces taxes écologiques. Il serait bien plus productif de nous inciter à faire des efforts en nous aidant à accélérer la modernisation de nos flottes » , martèle Pascal de Izaguirre.



« Le monde de demain va être plus dur que celui d’avant » , ajoute-t-il, évoquant les mesures de restrictions de personnels à venir chez Corsair et son manque d’optimisme quant à une reprise du secteur au printemps 2021.



« Nous devons repenser nos modèles de fonctionnement de façon beaucoup plus large, il faut que l’on travaille complètement différemment. Et arrêter ces taxations stupides et inutiles. Je compte sur l’intelligence des politiques pour cela. On va se rendre compte du rôle que nous jouons au niveau mondial.



Qui par exemple va transporter les futurs vaccins ? » , conclut Jean-François Dominiak.