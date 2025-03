Grâce à notre équipe multi-culturelle franco-coréenne, Danim Group crée des expériences adaptées à vos envies et à vos objectifs. Visites de groupe, circuits privés, voyages libres, voyages incentives ou voyages d'affaires : nous explorons la péninsule coréenne dans toute sa richesse et sa diversité.



UN VOYAGE AUTHENTIQUE ET HUMAIN



Nous croyons fermement que la Corée a une histoire fascinante à raconter. Sa culture millénaire, ses paysages entre mer et montagnes et son effervescence moderne méritent d’être partagés avec le monde. Avec passion et expertise, nous vous ouvrons les portes de cette destination intrigante pour en révéler les secrets et l’authenticité. Au cœur de notre approche : des rencontres avec les locaux, guides diplômés d’état ou ambassadeurs de la culture, pour vous offrir un voyage profondément immersif et enrichissant.



UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE ET ENGAGÉE



Voyageurs dans l’âme, nous ne cessons d’explorer de nouvelles idées et expériences à proposer. Inspirés par nos propres découvertes, nous vous guidons avec des conseils avisés, des inspirations uniques et une expertise locale pointue pour personnaliser votre séjour en Corée.



UNE MARQUE DE CONFIANCE



Chez Danim Group, nous combinons un savoir-faire, une assistance francophone 24h/24, et une véritable passion pour la Corée. Depuis plus de 10 ans, nous collaborons avec les meilleurs prestataires, transporteurs, hôteliers et guides touristiques francophones, qui partagent notre engagement pour l’excellence. Cette relation de confiance nous permet de garantir des escapades hors du commun et personnalisées, transformant chaque voyage en un souvenir inoubliable.



LA CORÉE SELON VOS ENVIES



Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos rêves en vous proposant des programmes entièrement faits sur mesure : découvrez le palais royal Gyeongbokgung en revêtant le hanbok (habit traditionnel), prenez des selfies devant les cerisiers en fleurs au printemps, approchez-vous de la frontière avec la Corée du Nord lors d’une excursion à la DMZ, ou encore partez en randonnée dans des paysages aux couleurs automnales flamboyantes…



Découvrez l’essentiel de la Corée dans des programmes courts, ou explorez le pays en profondeur dans des séjours de plus de 12 jours... Grâce à notre expertise locale, vivez une multitude d’expériences riches en émotions.