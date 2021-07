Au fil du Japon , Réceptif Japon

Avec une équipe qui a parcouru les quatre coins de l'archipel, Au fil du Japon s'emploie à mettre son savoir-faire au service de ses clients : qualité, rigueur et confiance sont nos maitres-mots au quotidien, dans un pays réputé pour sa qualité de service et le savoir-vivre des habitants





Tous les membres de l’équipe sont installés au Japon depuis plusieurs années, et sillonent régulièrement l'archipel.De fait, nous maîtrisons ses forces, ses atouts et ses spécificités.Autant de connaissances que nous mettons au service des voyageurs.Qu'un projet de séjour soit construit à partir de nos itinéraires personnalisables ou d'une requête de parcours clairement définie, nous mettrons à disposition notre expertise pour l'organisation d'un voyage optimisé et réussi.Étapes, hébergements, activités, saisons, nous accompagnons les choix qui sauront combler les envies et les attentes des voyageurs. Nous sommes rompus à tout type de demandes et avons coeur à leur réalisation.Nous sommes joignables à tout moment, en français, que ce soit en amont pour répondre aux interrogations des voyageurs, sur place pour les accompagner pendant leur séjour (assistance 24/7), et même après celui-ci pour échanger sur les expériences vécues.Agence réceptive officielle immatriculée à Tokyo, nous sommes un contact direct avec la destination Japon, sans intermédiaire.Afin de proposer des voyages au prix le plus juste, nous nous tournons systématiquement vers les partenaires les plus adéquats, proposant des prestations qualitatives aux tarifs les plus adaptés.Nous mettons un point d'honneur à la sélection des différentes prestations de voyage dans le but de conserver les plus hauts standards de qualité.De la simple activité au guide francophone diplômé, notre engagement est une satisfaction totale pour le voyageur.