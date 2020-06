Brest, Quimper, Rennes, Saint-Malo, Vannes : à la découverte des grandes villes bretonnes

Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port.



Les façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique.



Saint-Malo, c’est l’histoire des grands marins, des routes maritimes qui découvrent le monde, des armadas de pêche, ces « terre-neuvas » qui, du 16e au 20e siècle, partaient pour pêcher la morue au large du Canada.



C’est de Saint-Malo que Jacques Cartier part découvrir le Canada, que les corsaires Duguay-Trouin et Surcouf confirment le prestige de Saint-Malo dont l’étendard flotte au-dessus du drapeau français.



Écumant les routes maritimes, les armateurs assureront la fortune de la ville et prospèrent à l’abri des remparts, agrandis par les disciples de Vauban.



A faire : le tour des « murs » qui mène de bastion en tour. D'un côté, les rues étroites de la ville. De l’autre, de magnifiques panoramas sur les plages, le port et les forts. La promenade intra-muros entre les hautes demeures reconstruites quasi à l’identique après les bombardements de 1944. Accessibles à pied, à marée basse, le fort du Petit Bé et le fort national offrent une vue exceptionnelle sur 360°. Sur le Grand Bé, on peut rendre un hommage posthume à Chateaubriand. Natif de Saint-Malo, c’est ici qu’il a choisi de reposer.



Le festival des « Etonnants Voyageurs »



La ville de Saint-Malo était toute indiquée pour célébrer les auteurs, les romanciers « grands voyageurs ». Depuis plus de 20 ans les héritiers de Stevenson et de Conrad se retrouvent ici, au pied des remparts pour un véritable salon du livre. Étonnants Voyageurs a été créé en 1990 pour affirmer l’urgence d’une littérature ouverte sur le monde. Chaque année, entre 250 et 300 auteurs du monde entier se donnent rendez-vous ici. 300 rencontres, débats, lectures, événements, plusieurs expositions y sont organisés et plus de cents films documentaires et fictions projetés. L’édition 2020 a été annulée en raison de l'épidémie du coronavirus. Rendez-vous est pris pour 2021.