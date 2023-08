Des vols vers Dublin au départ de Rennes durant l'automne 2023

L’ouverture de cette nouvelle ligne vers Dublin nous permet de renforcer le réseau de destinations européennes desservies en direct depuis Rennes, multipliant les possibilités de voyages pour les Bretons,

Le lancement de ces vols entre Rennes et Dublin s’inscrit par ailleurs en droite lignée des liens historiques et culturels qui unissent les peuples bretons et irlandais, et en pleine cohérence avec la volonté de la Région Bretagne d’approfondir les liens entre territoires celtes.

Alors que la Coupe du Monde de rugby approche, l’aéroport de Rennes accueillera dès le 22 septembre prochain et sur une période de 6 semaines,, opérés par Emerald Airlines pour le compte de la compagnie Aer Lingus Regional.Avec desen ATR72, ces vols permettront aux voyageurs bretons de découvrir l’Irlande pour un citybreak de quelques jours ou pour des séjours plus étendus.Dans l'autre sens, ils permettront d’accueillir, via l’aéroport de Rennes,a déclaré Chivoine Rem, le directeur de l’Aéroport Rennes Bretagne.