Aer Lingus reprend les vols entre Paris CDG et Miami en octobre 2022

Au total, Aer Lingus propose 14 liaisons entre l’Amérique du Nord et la France via Dublin, dont New York, Chicago, Boston, Los Angeles, San Francisco, Orlando, Washington, Seattle et Philadelphie.



A noter par ailleurs qu'Aer Lingus a étendu sa politique "Book with Confidence" qui permet à tous les clients voyageant avec la compagnie aérienne de changer leurs dates de voyage gratuitement jusqu’à 7 jours avant la date du voyage (une différence de tarif peut s'appliquer) et autant de fois qu'ils le souhaitent jusqu’au 30 septembre 2022.



La plupart des tarifs comprennent également l'option d'échange contre un bon garanti jusqu'à 14 jours avant le voyage. En outre, les personnes ayant réservé des tarifs Advantage, Flex, Business ou Business Flex ont la possibilité d'obtenir un remboursement en espèces si elles décident de ne pas voyager.