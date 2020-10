IAG : Alex Cruz quitte ses fonctions de directeur général de British Airways

International Airlines Group (IAG) vient d'annoncer des changements à la tête de son équipe de direction, avec effet immédiat.



Ainsi, Alex Cruz, le président et chef de la direction de British Airways, quitte ses fonctions de directeur général et restera le président non exécutif de la compagnie aérienne.



Pour le remplacer, Sean Doyle, président et directeur général d'Aer Lingus, deviendra le nouveau directeur général de British Airways et prendra la présidence après une période de transition.



De son côté, Fernando Candela, directeur général de LEVEL, rejoint le comité de direction du Groupe en tant que chef de la transformation (Chief Transformation Officer), où il coordonnera le changement dans l'ensemble du Groupe. À court terme, il restera également directeur général de LEVEL, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.



Quant à Aer Lingus, Donal Moriarty, l'actuel directeur des affaires générales, devient directeur général par intérim.



" Nous traversons la pire crise à laquelle est confrontée notre industrie et je suis convaincu que ces promotions internes permettront à IAG d'être bien placé pour émerger dans une position de force ", a déclaré Luis Gallego, le directeur général d'IAG, dans un communiqué.