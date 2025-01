eSim : Resaneo offre 1Go de data aux clients des agences

Réserver/Emettre

eSIM à l’étranger

Qui n'a pas oublié de couper ses données mobiles à l'étranger ? Et qui n'a pas fait les gros yeux en voyant le montant de la facture pour quelques minute de 4G ?Pour éviter ce type de mauvaise surprise, Resaneo propose aux clients de chaque agence titulaire d’un compte sur le portail B2B,. Cette offre est également valable si elle vend un forfait avec un tour-opérateur.Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit d’ouvrir l’onglet «» du menu Resaneo et de cliquer sur «». Le voyageur pourra, s‘il le désire, acheter des Go supplémentaires. Le service est disponible dans plus de 120 pays.