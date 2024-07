Bourse des Voyages vise 60M€ d'ici 5 ans

Dans le même temps, Penguin World va faire revivre Bourse des Voyages. "L’agence en ligne était une belle endormie, qui n’était plus exploitée depuis plusieurs années et que nous allons relancer. Il n'y a plus tant que ça d'OTA tricolore. Nous nous en servirons aussi de vitrine et de laboratoire pour les technologies que nous développons." .



L'agence en ligne française se positionnera "comme une plateforme généraliste " et proposera des produits de tour-opérateurs (séjours et circuits), ainsi que du package dynamique vol + hôtel, train + hôtel.



"Nous allons aussi mettre en avant les produits de notre TO maison, Quartier Libre et nous allons aussi travailler sur une production maison Bourse des Voyages" ajoute Raphaël Torro.



Objectif pour Bourse des Voyages : lancer le site en septembre prochain et atteindre 60M€ de chiffre d'affaires d'ici 5 ans.