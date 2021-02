MSC Croisières : Faudra-t-il être vacciné pour partir en croisière ? "Nous y réfléchissons", dit Patrick Pourbaix

Toutefois, derrière ce monde magique, se cache aussi toute une industrie en souffrance, plombée par une reprise qui ne vient pas.



" Je me rends très bien compte que l'industrie de la croisière est très très ébranlée, des compagnies ont revendu beaucoup de bateaux, aux USA, la Bank Of America est venue au secours des grandes compagnies américaines, " recontextualise Patrick Pourbaix.



MSC Croisières n'est pas épargnée, mais parait plus solide, enfin pas elle directement, mais son propriétaire.



" Nous nous en sortons d'une meilleure façon, car nous nous appuyons sur un groupe familial, la partie "fret" représente près de 85% de l'ensemble de nos activités, elle se porte très très bien.



Cette solidité est toujours de mise, nous maintenons la distance et gardons le cap. "



Il faut dire qu'entre les livraisons et les nouvelles commandes, MSC Croisières monte sur le podium des compagnies mondiales, en chipant la 3e place à Norwegian.



Si le directeur général est sorti devant les journalistes, vous l'aurez compris, c'est avant tout pour rassurer tout le monde, mais aussi pour donner un coup de pied dans la fourmilière.



Comme nous vous le révélions, en octobre dernier, Patrick Pourbaix demande maintenant un paiement 30 jours avant le départ. Il en a remis une couche.



" Avec la crise du covid, nous avons une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la distribution et du voyage.



Nous avons tous très peur que des agences disparaissent, qu'elles emportent avec elles l'argent qui aura servi à d'autres fins depuis mars dernier, " prédit le responsable.



Il en appelle donc au gouvernement, sur lequel pèse la pérennité du fonds de garantie, alors que l'APST est en mauvaise posture.



En Belgique, la question d'une connexion en direct se pose, sur le modèle allemand, où le voyagiste prend l'argent directement au client et verse la facture à l'agence de voyages.



" C'est une recommandation préconisée par l'Europe. Ce système commence à être un peu mis sur la table par le ministère de l'Economie pour avoir une meilleure protection du consommateur. "



Pour l'heure, il n'y a pas de généralisation du paiement avant le départ, mais le responsable ne regrette pas d'avoir lancé la fronde.



" Nous avons eu des discussions avec tous les acteurs. Elles ont été très franches, sincères et très ouvertes par rapport aux déclarations publiques.



Je ne peux pas en dire plus, mais nous sommes très contents de ces négociations," conclut Patrick Pourbaix.