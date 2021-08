Patrick Pourbaix (MSC Croisières) : "Nous espérons une reprise complète pour 2022"

TourMaG.com - Comment voyez-vous la reprise et quels en sont les principaux enjeux, selon vous ?



Patrick Pourbaix : MSC Croisières a été la première compagnie de croisières à reprendre la mer en Août 2020 grâce à un protocole sanitaire robuste qui a fait ses preuves et a servi de base pour l’ensemble du secteur de la croisière. Depuis cette reprise, nous avons navigué sans interruption, si ce n’est à la demande du gouvernement italien avec un arrêt pendant les fêtes de fin d’année 2020.



Nous avons vu une demande croissante et un véritablement engouement pour partir en vacances à bord de nos navires MSC Croisières. Grâce au protocole sanitaire, aux excursions protégées, à la jauge réduite tout en gardant un service irréprochable à bord, les retours des passagers sont enthousiastes et montrent qu’ils ont confiance dans le produit croisière.



Aussi, depuis le lancement de la saison d’été 2021, nous observons une demande croissante à travers l’Europe. Nous avons rouvert le port de Barcelone en Espagne, Kiel en Allemagne et Marseille le 4 Juillet 2021 pour permettre aux passagers français de partir en toute sérénité depuis le Sud de la France. Grâce à la réouverture de Marseille, nous embarquons de plus en plus de passagers français à bord du MSC Seaside, un de nos derniers navires offrant un maximum d’espaces extérieurs tournés vers la mer.



En plus de ces opportunités de croisières, nous proposons également une offre « vol + croisière » au départ de Paris pour des croisières au départ de Kiel en Allemagne et Venise (Monfalcone) en Italie. Cette offre permet une tranquillité d’esprit grâce à des vols privatisés en partenariat avec Air France tout en restant au prix le plus juste pour donner la possibilité à un maximum de passagers de partir en vacances.



Cette reprise s’annonce donc plutôt bien mais nous devons rester vigilants quant à l’évolution de la pandémie. Aussi, il est de notre devoir de rassurer les passagers, notamment grâce à notre protocole sanitaire, et de montrer que la croisière reste le moyen le plus sûr pour partir en vacances.