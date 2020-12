Patrick J. Pourbaix (MSC Croisières) : "Un de nos grands enjeux sur le début 2021 est de pouvoir repartir du port de Marseille"

TourMaG.com - Quels sont les grands enjeux pour le tourisme et la croisière ?



Patrick Pourbaix : En 2021, la priorité va être de redonner aux Français la possibilité de voyager hors frontières et de s’évader tout en respectant les protocoles sanitaires et recommandations établies par les hautes autorités. L’arrivée du vaccin est une excellente nouvelle mais les campagnes de vaccination vont prendre du temps. Entre temps, nous devons rassurer et continuer de faire de la santé et la sécurité de nos hôtes et de nos membres d’équipage une priorité absolue.



Un de nos grands enjeux sur le début 2021 est de pouvoir repartir du port de Marseille. Depuis notre reprise le 16 août 2020, nos navires sont repartis de Gênes en Italie. Néanmoins, le port de Marseille est clé pour notre reprise car il permet une facilité d’embarquement et d’accès aux touristes français. De plus, l’industrie de la croisière représente un atout non négligeable pour l’économie locale. Nous le savons, ce ne sont pas uniquement les touristes qui attendent que nous repartions de Marseille mais bien toute l’industrie locale qui vit grâce au tourisme.



Un autre enjeu pour MSC Croisières sera de continuer son développement et ses investissements. Comme vous le savez, nous construisons la majorité de nos navires aux Chantiers de l’Atlantique. Malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi nos investissements en France tout en gardant en tête cet objectif de la reprise. Certains de nos futurs navires sont en cours de construction et nous allons inaugurer deux nouveaux navires en 2021 : le MSC Virtuosa au printemps et le MSC Seashore courant de l’été.



Enfin, je dirais que le dernier enjeu est sur le plan humain : nous le savons, partir en voyage permet de créer des souvenirs en famille ou entre amis. Ces souvenirs restent pour la vie et aident à se remémorer les bons moments.



Grâce à notre protocole sanitaire robuste, nous offrons la possibilité aux familles de partir en voyage ensemble dans un espace sécurisé sanitairement parlant tout en respectant cette « bulle de sérénité » qui est propre à MSC Croisières. C’est pourquoi, nous espérons reprendre au plus vite nos opérations en 2021 avec des départs de Gênes le 10 janvier pour le MSC Grandiosa et le 15 janvier pour le MSC Magnifica.



Comme je l’ai déjà déclaré, partir en croisière avec MSC est aujourd’hui l’une des formules de vacances les plus sûres au monde.