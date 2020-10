Paiement après départ : MSC Croisières lance la fronde contre cette "anomalie française"

TourMaG.com - Malgré ce que vous mettez en avant, comme avantages vous savez bien pourquoi les réseaux de distribution ne veulent pas de ce changement : le risque, en cas de faillite du tour-opérateur. Seriez-vous favorable à l'instauration d'une caisse de garantie entre les agences et les TO ?



Patrick Pourbaix : Nous sommes ouverts à tout et bien sûr que votre proposition est faisable.



Les partenariats que nous avons avec la distribution ont toujours été très positifs. Nous comprenons les difficultés, mais nous avons l'accord d'un réseau de distribution pour la signature d'un contrat avec nos exigences.



Sachant que l'année passée, nous avions déjà signé avec un autre. Par contre, nous avons un contre-exemple, avec un réseau pas spécialement en grande forme, avec lequel nous ne pouvions pas prendre le risque, comme nous l'avons fait avec Thomas Cook.



Ce dernier réseau n'a pas voulu faire évoluer sa position, nous leur avons dit que pour le moment nous ne travaillerons plus ensemble. Nous leur avions fait la proposition que vous avez exposée, avec la garantie, mais ils voulaient conserver le cash.



TourMaG.com - Vous êtes les premiers à ouvrir la voie d'un changement de transit des flux financiers, dans laquelle de nombreux TO vont s'engouffrer. Pensez-vous que les tour-opérateurs vont devoir se poser la question d'une création de caisse de garantie pour rassurer les agences ?



Patrick Pourbaix : Oui absolument ! Je pense que tout ça va dans le bon sens.



Il n'y a pas de plan de bataille, nous sommes, je suppose comme de nombreux confrères, ouverts à ce type de proposition. Si certains réseaux de distribution nous apportent des solutions allant vers la création d'une caisse de garantie, alors nous étudierons.



Nous sommes flexibles et nous ne voulons casser aucune relation commerciale.



Mener cette négociation est très risquée pour nous, puisque 90% de notre distribution se fait avec les agences de voyages. Il est venu le moment de contester cette anomalie.



Nous sommes entendus, tout comme je sais qu'il n'est pas facile de sortir d'un schéma ancien. Avec la crise actuelle, et l'ordonnance, notre argent se trouve dans les agences de voyages.



Ce constat, nous ne le contestons pas, puisque nous avons appuyé la demande des réseaux, avec la CLIA.



Je comprends que par le passé, changer cela n'était pas facile, surtout quand l'agence basait son modèle sur un cash flow permanent venant des tour-opérateurs.



Aujourd'hui, avec la crise qui remet tous les compteurs à zéro, il est venu le moment idéal pour repartir du bon pied, l'enjeu n'étant pas de gagner plus d'argent. En cassant la distribution BtoB, nous souhaitons ne plus être pris en otage.



Cet enjeu de cash flow nous fait prendre un risque. Toutes les sommes versées avant le départ sont couvertes, donc nous sommes sécurisés, mais pour ce qui est après le départ, c'est pour notre pomme.



Certaines agences nous ont dit que les clients n'ont pas l'habitude de payer avant le départ et qu'en moyenne, ils payent 20 jours avant, et bien nous le comprenons. Nous allons nous adapter et prendre notre temps pour former les clients.



Jamais nous n'irons jusqu'à coincer nos distributeurs s'ils ont des difficultés avec leurs clients.



C'est tout un modèle qui doit changer progressivement, mais le changement doit débuter maintenant !