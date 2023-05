DGCCRF : 30 influenceurs contrôlés sur 50 en infraction

L'administration française relevant du ministère de l'Économie a opéré 50 contrôles d'influenceurs au cours du premier trimestre 2023. " Ceci représente presque autant de contrôles en trois mois que sur l’année 2022 " indique un communiqué du gouvernement.



30 influenceurs ont fait l’objet de constats d’infractions passibles de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses.



"Aucun de ces 30 influenceurs n’était transparent quant au caractère commercial de sa démarche et l’identité de la personne pour le compte de laquelle il agissait. Ces constats conduiront au prononcé de 18 injonctions de cesser des pratiques illicites, et à 16 procès-verbaux pénaux" indique la DGCCRF.



Bruno Le Maire et la DGCCRF rendront "publiques les mesures prises à l’encontre de certains influenceurs dans une optique de sensibilisation aux enjeux de loyauté, et dans le respect des procédures du code de la consommation" .