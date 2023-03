Bruno Le Maire souhaite mieux encadrer les influenceurs

"L’influence commerciale est dans les faits une véritable filière économique. Elle doit le devenir dans le droit. Comme toute activité, il lui faut un cadre de référence pour l’ensemble de la chaîne de valeur (...) Il s’agit de dire que les mêmes règles doivent s’appliquer à tous, car les consommateurs, quelles que soient leurs pratiques, doivent être protégés partout"

Mieux encadrer les pratiques des influenceurs pour mieux protéger les consommateurs.Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des finances a présenté ce vendredi 24 mars 2023avec les acteurs de l’influence, des annonceurs communiquant via ce canal, des associations de consommateurs, les réseaux sociaux ainsi que des universitaires et les administrations et autorités notamment la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), la Direction Générale des Entreprises (DGE) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).Objectif : nourrir une proposition de loi transpartisane portée par les députés Stéphane Vojetta (RM) et Arthur Delaporte (PS) afin de réguler les activités des influenceurs.précise le Ministre.