Journées du Patrimoine : Visitez Bercy... avec des ministres

Les ministres Roland Lescure et Jean-Noël Barrot accueilleront les visiteurs.En plus de voir le bureau de Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, les visiteurs pourront le patrimoine architectural et artistique du lieu. Il sera possible aussi de participer à la grande dictée avec le Haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française.Cette édition est un peu spéciale, puisqu'elle sera la 40e. Les Journées du Patrimoine célèbrent le Patrimoine vivant et sportif.