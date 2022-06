Un futur ministre du Tourisme rattaché à Bercy ?

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière économique, financière, de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, d’économie sociale, solidaire et responsable ainsi qu’en matière d’industrie, de numérique, d’espace, de services, de petites et moyennes entreprises, d’artisanat, de commerce, de postes et communications électroniques, d’expertise comptable et de tourisme.

Ecoutez, c'est une première version, il y aura sans doute après les élections une 2e mouture. Il y aura sans doute à ce moment-là, un secrétaire d'Etat au Tourisme..



Après Jean-Baptiste Lemoyne a fait ce qu'il a pu, mais concrètement, c'est Bruno Lemaire qui a sauvé la profession. Ce n'est pas un affront pour la profession,

D'après un décret paru au Journal Officiel, ce jeudi 2 juin 2022, le gouvernement semble avoir préféré la 2e option.Si l'industrie apparait en dernière place, cette position ne permet pas de tirer d'enseignementCe dernier a été très actif durant les deux ans de crise, faisant même dire à Jean-Pierre Nadir, que ce n'est pas seulement Jean-Baptiste Lemoyne qui a sauvé le secteur, mais bien l'ancien député de l'Eure." analysait pour TourMaG.com, le fondateur de FairMoove.