Olivia Grégoire, une femme libre, politique et de caractère ! 🔑

La suite on la connaît peu ou prou. Mais cela ne saurait définir la femme en face de moi.



« On m’aurait dit il y a 10 ans que je serais ministre, j’aurais sans doute éclaté de rire, même si mes proches me répétaient que je devrais faire de la politique. En fait, ce que j’aimerais faire passer comme message est simple : oui c’est possible !



Je ne suis ni énarque, ni polytechnicienne, je ne me vois pas comme plus douée que les autres mais à force de travail, d’amour de son pays et de ses citoyens on peut y arriver. »



Elle avoue douter souvent et contrairement à ce qu’on pense, non, elle n’a pas du tout une confiance en elle absolue ! Alors pour se détendre elle peint : acrylique, pigments, couteaux, plutôt dans le style Jackson Pollock, une de ses idoles.



Elle apprécie sincèrement son ministre de tutelle, Bruno Le Maire, pour deux qualités humaines essentielles qu’elle lui reconnait : « C’est un homme équilibré et sain, qui avance en cohérence. Cela me correspond ».



Au-delà de ces traits de caractère, la valeur cardinale qu’elle place au-dessus de tout, demeure la liberté. « Il ne faut pas se laisser enfermer dans un carcan et ne jamais oublier que tout peut s’arrêter demain.



C’est un immense honneur mais aussi une immense responsabilité que de servir le pays. Tant qu’on a la chance de le faire, il faut le faire totalement ».