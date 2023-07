Programme France Travel Tech : l'appel à candidatures est lancé !

Ce programme a l'ambition de faire émerger les champions français.



Il s’agira ainsi "d’accompagner et d’appuyer la montée en puissance des technologies et solutions émergentes applicables au tourisme (fluidité de l’expérience voyageur, découverte des destinations, etc.), à l’aune où la France s’apprête à accueillir les grands évènements sportifs."



Le programme d’accompagnement « France Travel Tech » sera déployé sur un an à partir de septembre 2023.



Ce programme accompagnera annuellement une dizaine d’entreprises dans les différentes phases de leur structuration et croissance : accompagnement administratif (aide à la recherche de financements, appui règlementaire), développement des actions d’open innovation (partenariats avec des grands groupes, collaboration entre start-ups, etc.), mise en place d’un réseau de conseil (aide à la recherche de terrains d’expérimentations et les partenaires) et la multiplication d’actions de valorisation (évènement de lancement, tourisme tour, communication sur les réseaux sociaux).