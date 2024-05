Olivia Grégoire à New York pour rassurer les Américains en vue des JO

"2,2 millions de billets ont été achetés à l'étranger au total, dont 16 % par la clientèle américaine"

"La clientèle américaine avait déjà marqué un retour prononcé l'an passé en France et continue de croître. Rien que pour la période des J.O les arrivées aériennes venant des U.S sont en augmentation de 45 %."

Le déplacement à New York du 15 au 17 mai 2024, d' Olivia Grégoire, Ministre déléguée au tourisme a un double objectif : porter un message de réassurance auprès des visiteurs américains avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024 à Paris et le 80e anniversaire du débarquement , et promouvoir l'art de vivre à la Française.En effet, la clientèle américaine ne ratera pas le rendez-vous des JO 2024. Selon le cabinet d'Olivia Grégoire, c'est le deuxième marché international à avoir acheté des billets pour l'évènement.précise le cabinet lors d'un brief avec la presse.